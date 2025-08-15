سرگودھا چیمبر میں یوم آزادی پر تقریب کا اہتمام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ویمن چیمبر آف کامر س اینڈ انڈسٹری سرگودھا میں یوم آزادی کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
جس میں فاؤنڈر پریزیڈنٹ شمیم آفتاب،پریزیڈنٹ چیمبر سمیرا ہریرہ، فاؤنڈر سینئر وائس پریزیڈنٹ سعدیہ خان ،فاؤنڈر وائس پریزیڈنٹ تنزیلہ ریاض، سینئر وائس پریزیڈنٹ عدیلہ اسلم،ایگزیکٹو ممبر قیصرہ اسماعیل نے خصوصی شرکت کی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قیام پاکستان میں کردار ادا کرنے والے ہمارے حقیقی ہیرو ز اور ہمارے محسن ہیں ان کی قربانیوں کو رہتی دنیا تک یا د رکھا جائے گا پاکستان کی بقاء کے لیے ہم سب کو ملکر اپنا کردار ادا کرنا ہو گا ۔