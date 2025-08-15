صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت کی گریڈ ایک سے سترہ تک کی 300پوسٹیں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ زراعت کو مسلسل نظر انداز کرنے سے محکمہ کی کارکردگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق عرصہ سے بھرتی نہ ہونے سے ملازمین کی شدید کمی ہو گی ہے اس وقت سرگودھا ڈویڑن محکمہ زراعت میں گریڈ ایک سے لیکر گریڈ سترہ تک کی تین سو سے زائد پوسٹیں خالی پڑی ہیں جس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے محکمہ زراعت ضلع سرگودھا 398میں سے 165 پوسٹیں خالی پڑی ہیں جس میں آئندہ چند ماہ کے دوران مزید 25 کے قریب خالی سیٹوں کا اضافہ ہو جائے گاملازمین کی روز بروز بڑھتی ہوئی کمی نے محکمہ کی کارکردگی کو مفلوج کرنا شروع کردیا ہے

 

