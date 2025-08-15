صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کے یوم آزادی پر لگائے گئے ناکوں کے دورے ،الرٹ رہنے کی ہدایت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرصہیب اشرف نے یوم آزادی کے موقع پر پولیس کی جانب سے لگائے گئے ناکہ جات کا دورہ کیا۔۔۔

ڈیوٹی پر مامور جوانوں سے ملاقات کی ان کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ ناکہ جات کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کا انسداد ہے صرف مشکوک افراد اور گاڑیوں کو چیک کیا جائے اس کے ساتھ یوم آزادی کے نام پر ہلڑ بازی، ون ویلنگ اور شور شرابہ کرنے والوں کو روکا جائے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے ۔یوم آزادی کے موقع پر امن وامان کے قیام کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ 

 

