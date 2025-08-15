سرگودھا میں شعبہ زراعت متاثر ہونے سے غذائی بحران کا خطرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی ناقص حکمت عملی انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور محکمہ زراعت کے افسران کی ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے باعث دیگر اضلاع کی سرگودھا میں شعبہ زراعت متاثر ہونے سے غذائی بحران کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق بروقت بارشیں نہ ہونے موقعہ پر نہروں کی بندشیں کھاد بیج اور زرعی ادویات کی بلیک مارکیٹنگ اور اجرت محنت کے مطابق نہ ملنے پر کاشتکاروں کو فصلیں کاشت کرنے کے بجائے مہنگے داموں اپنے رقبے بیچنے پرمجبور کر دیا جس وجہ سے پابندی کے باوجود سر سبز رقبوں کی جگہ رہائشی منصوبوں نے لے لی ہے غذائی بحران بننے کا ایک سبب محکمہ سیم و تھور کا ختم ہوناہے حکومت اس سنجیدہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے بحث و مباحثہ پرلگی ہوئی ہے حکومتی ناقص منصوبہ بندی کے اثرات آئندہ چندہ ماہ تک آٹے کے بحران کی صورت میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔