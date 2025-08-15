صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں شعبہ زراعت متاثر ہونے سے غذائی بحران کا خطرہ

  • سرگودھا
سرگودھا میں شعبہ زراعت متاثر ہونے سے غذائی بحران کا خطرہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی ناقص حکمت عملی انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور محکمہ زراعت کے افسران کی ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے باعث دیگر اضلاع کی سرگودھا میں شعبہ زراعت متاثر ہونے سے غذائی بحران کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔۔۔

 ذرائع کے مطابق بروقت بارشیں نہ ہونے موقعہ پر نہروں کی بندشیں کھاد بیج اور زرعی ادویات کی بلیک مارکیٹنگ اور اجرت محنت کے مطابق نہ ملنے پر کاشتکاروں کو فصلیں کاشت کرنے کے بجائے مہنگے داموں اپنے رقبے بیچنے پرمجبور کر دیا جس وجہ سے پابندی کے باوجود سر سبز رقبوں کی جگہ رہائشی منصوبوں نے لے لی ہے غذائی بحران بننے کا ایک سبب محکمہ سیم و تھور کا ختم ہوناہے حکومت اس سنجیدہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے بحث و مباحثہ پرلگی ہوئی ہے حکومتی ناقص منصوبہ بندی کے اثرات آئندہ چندہ ماہ تک آٹے کے بحران کی صورت میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کریم آباد انڈر پاس،کورنگی کازوے برج جلد مکمل ہونگے ،میئر

ذیابیطس فٹ کے مریضوں کی تعداد 34 لاکھ سے تجاو ز، ماہرین

مثبت سوچ، تخلیقی صلاحیت کے نوجوان تیار کرناہے ، ڈاکٹر زبیر احمد شیخ

این بی پی نے 78واں یوم آزادی خصوصی بچوں کیساتھ منایا

پورٹ قاسم اتھارٹی نے یوم آزادی جوش وخروش سے منایا

چہلم امام حسینؓ:11479افسران و جوان ڈیوٹی انجام دینگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ