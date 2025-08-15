خستہ حال پبلک ٹرانسپورٹ کی روک تھام کا منصوبہ ٹھپ ہوگیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیفٹی قوانین پر عملدرآمد کروانے اور خستہ حال پبلک ٹرانسپورٹ کی روک تھام کیلئے شروع کیا گیا حکومتی منصوبہ افادیت پیدا نہیں کر سکا۔۔۔
جس کی وجہ سے چھوٹی بڑی گاڑیاں انتہائی خستہ حالت میں سڑکوں پر بدستور رواں دواں ہیں،ذرائع کے مطابق گاڑیوں کی فٹنس اور چیکنگ کیلئے پنجاب حکومت کی جانب سے حالیہ سالوں کے دوران ہونیوالے حادثات کے مواقع پر خصوصی کریک ڈاؤن کے احکامات ڈنک ٹپاؤ پالیسی کی نظر ہوتے آ رہے ہیں، جبکہ متعلقہ شعبہ جات میں تمام تر سہولیات کے باوجود لگ بھگ تمام روٹس پر غیر محفوظ خستہ حال مسافر گاڑیاں بڑی تعداد میں رواں دواں ہیں۔ جو کسی بھی لمحے مسافروں کی جان کو خطرہ باعث بن سکتی ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق گاڑیاں کمپیوٹرائزڈ طریقہ سے چیک کرنے کی سہولت موجود ہے ،جس سے گاڑیوں میں موجود نقائص کو بھی بہتر انداز میں ٹھیک کروانے پر زور دیا جاتاہے ،جبکہ مسافرو ں کا کہنا ہے کہ وسائل کے باوجود حکمت عملی کے فقدان صورتحال کی ابتر تعجب کا باعث ہے ارباب اختیار ترجیح بنیادوں پر متعلقہ شعبہ جات کے غیر ذمہ دارانہ رویہ کی اصلاح کریں تاکہ ممکنہ ٹریفک حادثات پر قابو پا کر جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے ۔