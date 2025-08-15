صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای اشٹامپ پیپرز کی مد میں قومی خزانے کوبھاری نقصان جاری

  • سرگودھا
ای اشٹامپ پیپرز کی مد میں قومی خزانے کوبھاری نقصان جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت ریجن بھر میں ای اشٹامپ پیپرز کی مد میں قومی خزانے کوبھاری نقصان پہنچانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔۔۔

ذرائع کے مطابق سب رجسٹرار دفاتر کی حالیہ انسپکشن کے دوران حاصل شدہ ابتدائی ریکارڈ کی چھان بین کے ذریعے حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ای اشٹامپ جو کہ کمپیوٹرز کے ذریعے سادہ صفحات پر حاصل کئے جاتے ہیں کی بڑی تعداد ٹمپر نگ کر کے رجسٹریوں و دیگر امور میں استعمال کی جا رہی ہے ، جبکہ سب رجسٹرار کمپیوٹرائزڈ سسٹم سے تصدیق کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے اور اس حوالے سے دی گئی گائیڈ لائن بھی مکمل طور پر نظر انداز کی جا رہی ہے جس سے حکومتی خزانے کو خطیر نقصان پہنچ رہا ہے ، یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ماہ سیکرٹری ٹیکسز بورڈ آف ریونیو پنجاب نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی سربراہان کو صورتحال کے فوری تدارک کیلئے ترجیح بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی تھی جس پر ضلعی انتظامیہ نے اس حوالے سے ابتدائی طور پر چھ اشٹامپ فروشوں کے لائسنس بھی منسوخ کئے اور محکمانہ طور پر ملوث ملازمین کی نشاندہی کے لئے تحقیقات شروع کروائیں تاہم اس آگے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور معاملہ کو دبانے کیلئے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے دوسر ی جانب محکمہ مال حکام کا کہنا ہے کہ بورڈ آر ریونیو کی جانب سے محکمانہ کاروائی میں بے ضابطگیوں کے ذمہ دارکے خلاف ضرور کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایوانِ تجارت میں یومِ آزادی کی تقریب،کیک کاٹا گیا ،خصوصی دعائیں

معرکہ حق سے ملک کا تحفظ یقینی بنایا گیا:اجمل چانڈیہ

معرکہ حق کی جیت یومِ آزادی کی خوشیاں دوبالا کر گئی:لبنیٰ نزیر

جشنِ آزادی اس بار تاریخی اہمیت کا حامل:ثاقب خورشید

قوم کے شہداء ،غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں،فواد ہاشم

یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے ،ڈاکٹرمہناز خاکوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ