ای اشٹامپ پیپرز کی مد میں قومی خزانے کوبھاری نقصان جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت ریجن بھر میں ای اشٹامپ پیپرز کی مد میں قومی خزانے کوبھاری نقصان پہنچانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق سب رجسٹرار دفاتر کی حالیہ انسپکشن کے دوران حاصل شدہ ابتدائی ریکارڈ کی چھان بین کے ذریعے حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ای اشٹامپ جو کہ کمپیوٹرز کے ذریعے سادہ صفحات پر حاصل کئے جاتے ہیں کی بڑی تعداد ٹمپر نگ کر کے رجسٹریوں و دیگر امور میں استعمال کی جا رہی ہے ، جبکہ سب رجسٹرار کمپیوٹرائزڈ سسٹم سے تصدیق کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے اور اس حوالے سے دی گئی گائیڈ لائن بھی مکمل طور پر نظر انداز کی جا رہی ہے جس سے حکومتی خزانے کو خطیر نقصان پہنچ رہا ہے ، یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ماہ سیکرٹری ٹیکسز بورڈ آف ریونیو پنجاب نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی سربراہان کو صورتحال کے فوری تدارک کیلئے ترجیح بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی تھی جس پر ضلعی انتظامیہ نے اس حوالے سے ابتدائی طور پر چھ اشٹامپ فروشوں کے لائسنس بھی منسوخ کئے اور محکمانہ طور پر ملوث ملازمین کی نشاندہی کے لئے تحقیقات شروع کروائیں تاہم اس آگے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور معاملہ کو دبانے کیلئے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے دوسر ی جانب محکمہ مال حکام کا کہنا ہے کہ بورڈ آر ریونیو کی جانب سے محکمانہ کاروائی میں بے ضابطگیوں کے ذمہ دارکے خلاف ضرور کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔