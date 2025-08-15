اہم شاہراہوں بازاروں میں بجلی کا نظام زیر زمین کرنیکی تیاریاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی ہدایت پر انتظامیہ نے سرگودھا کے کچہری بازار ،سٹی روڈ، امین بازار اور دیگر بازاروں کو خوبصورت بنانے اور انہیں ماڈل بنانے کے لیے بجلی کا نظام زیر زمین کرنے کے لئے اقدامات مکمل کرلئے ہیں۔۔۔
ذرائع کے مطابق ان بازاروں کی سڑکات کی تعمیر خوبصورتی کے لیے 39کروڑ روپے بجلی کے نظام کے لیے 25 کروڑ روپے خرچ آئینگے کو خوبصورت بنانے کے لئے بلدیہ کو اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے اس ضمن میں ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا حکومت کی ہدایت پر 65کروڑکے فنڈ بلدیہ کو دینے ہیں منصوبہ کی تکمیل کے لئے حکومت پنجاب بھی خصوصی گرانٹ دے گی۔