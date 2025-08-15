عطائیت کے خاتمہ کیلئے حکومتی احکامات پر عملدرآمد غیر تسلی بخش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حساس ادارے نے عطائیت کے خاتمہ کیلئے حکومتی احکامات پر عملدرآمد کی صورتحال غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے عطائی ڈاکٹرز کے کوائف اور دیگر معلومات پر مبنی رپورٹ سول ایڈمنسٹریشن اور صوبائی حکومت کو ارسال کر دی۔۔۔
جس کے مطابق اکثر عطائی ڈاکٹرز کے کلینک قبل ازیں سیل ہو چکے ہیں ، مگر جرمانوں کی ادائیگی کے بعد پھر سے یہ عطائی غیر قانونی دھندہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر 15,15سال سے محکمہ صحت کی ناک تلے ڈرگ انسپکٹرز کی ملی بھگت سے پریکٹس کر رہے ہیں، بیشتر نے دیسی ادویات کی آڑ میں ایلوپیتھک ادویات رکھی ہوئی ہیں جو وہ مریضوں کو فروخت کرتے ہیں، رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اکثریت کی آمدن کا انحصار نشہ اور سکون آور انجکشنز و ادویات ہیں، جن کی وسیع پیمانے پر فروخت کا سلسلہ جاری ہے ،ان عطائیوں سے ڈرگ انسپکٹرز اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے مبینہ طور پر منتھلیاں وصول کرتے ہیں جس کے باعث ان کے خلاف ٹھوس کاروائی ناممکن ہو کر رہ گئی ہے ،حساس ادارے نے عطائیت کے خاتمہ کیلئے مستقل بنیادوں پر چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ساتھ متذکرہ عطائیوں کے خلاف فوری ایکشن لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے جس پر ذرائع کاکہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک کریک ڈاؤن متوقع ہے ۔