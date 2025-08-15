آپر یشن بنیا ن مرصو ص دو قومی نظر یہ کی صد اقت کی بھی جیت ہے ،شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچرزز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ آپر یشن بنیا ن مرصو ص صرف عسکری فتح ہی نہیں بلکہ دو قومی نظر یے کی صد اقت کی بھی جیت ہے۔۔۔
موجودہ حا لا ت میں تمام سیاسی جماعتیں اور طبقات اشترا ک عمل کی را ہ اپنا ئیں تا کہ قو م کو ترقی وخوشحا لی کی منز ل سے ہمکنا ر کیا جا سکے حکو مت بھی عام آ د می کی بہتر ی اور ریلیف کیلئے خصوصی اقدا ما ت کر ے اتحا د و یگا نگت وقت کا تقاضا ہے آ ج کے د ن ہمیں یہ عہد کر نا ہو گا کہ وطن عز یز کی ترقی وخوشحالی کیلئے ہم کسی بھی قر با نی سے در یغ نہ کریں گے ۔