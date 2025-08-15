پیپلزپارٹی نے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کی ضما نت د ی ،شیخ کا مرا ن شہزاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مرا ن شہزاد نے کہا ہے کہ پاکستا ن پیپلزپارٹی نے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کی ضما نت د ی ہر مذہب کے ما ننے وا لو ں کو بر ا بر مواقعے د ینا پیپلزپارٹی کا مشن ہے۔۔۔
پیپلزپارٹی کا نظریہ قا ئد اعظم اورقا ئد عوا م ذوالفقارعلی بھٹو کے عوا می جمہور ی فلاحی مملکت کا نظریہ ہے شہید ذوالفقارعلی بھٹو نے ہی پہلی با ر اقلیتوں کو مساو ی نمائندگی د ی محترمہ بے نظیر بھٹو نے اقلیتوں کے لیے و زارتیں اور اعلی عہد ے مختص کیے۔ ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے اقلیتوں کے حقوق کے حوا لہ سے ایک تقریب کے شر کا ء سے خطا ب کر تے ہو ئے کیا انہوں نے کہا کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردا ر ی کی قیا د ت میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے پا کستا ن پیپلزپارٹی بھرپور اقدا ما ت اٹھا ر ہی ہے ۔