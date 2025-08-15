صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شرح سود میں مز ید کمی نا گز یر ہے مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
شرح سود میں مز ید کمی نا گز یر ہے مرزافضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س اینڈانڈسٹری مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ شرح سود میں مز ید کمی اور بجلی کے نرخ گھٹا نا نا گز یر ہو چکا ہے۔۔۔

حکو مت جب تک سرمایہ کا رو ں کو مر اعات اور سہو لیا ت نہیں د ے گی پاکستانی معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی ا س وقت شرح سود میں کمی کا ر و با ر ی بر اد ر ی کا مطالبہ ہے۔ حکو مت ا س مطالبہ کو منظور کر تے ہو ئے شرح 6فیصد تک لا ئے اور اس کے ساتھ بجلی کے نرخوں میں بھی کمی کی جا ئے ۔

 

