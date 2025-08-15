چہلم کا جلوس روایتی اور پُرامن انداز میں اختتام پذیر
شاہ پور (نمائندہ دنیا)چہلم کا جلوس شاہ پور صدر میں اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا پُرامن انداز میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز خان ، ڈی ایس پی شاہ پور سرکل چوہدری ارشد گوندل اور پولیس کی نفری جلوس کے ہمراہ موجود رہی۔
چیف آفیسر ایم سی شاہ پور مبشر گل نے \"ستھرا پنجاب\" ٹیم کے ہمراہ جلوس کے تمام راستوں کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنایا۔ جلوس مین بازار شاہ پور صدر سے گزرتا ہوا اپنے مقررہ مقام پر ختم ہوا۔ امن کمیٹی کے اراکین قاری عبد السمیع، قاری انور محمود عابد، یونی جعفری و دیگر نے انتظامیہ کے بہترین اقدامات پر شکریہ ادا کیا۔