صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم کا جلوس روایتی اور پُرامن انداز میں اختتام پذیر

  • سرگودھا
چہلم کا جلوس روایتی اور پُرامن انداز میں اختتام پذیر

شاہ پور (نمائندہ دنیا)چہلم کا جلوس شاہ پور صدر میں اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا پُرامن انداز میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عابد ممتاز خان ، ڈی ایس پی شاہ پور سرکل چوہدری ارشد گوندل اور پولیس کی نفری جلوس کے ہمراہ موجود رہی۔

چیف آفیسر ایم سی شاہ پور مبشر گل نے \"ستھرا پنجاب\" ٹیم کے ہمراہ جلوس کے تمام راستوں کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنایا۔ جلوس مین بازار شاہ پور صدر سے گزرتا ہوا اپنے مقررہ مقام پر ختم ہوا۔ امن کمیٹی کے اراکین قاری عبد السمیع، قاری انور محمود عابد، یونی جعفری و دیگر نے انتظامیہ کے بہترین اقدامات پر شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کریم آباد انڈر پاس،کورنگی کازوے برج جلد مکمل ہونگے ،میئر

ذیابیطس فٹ کے مریضوں کی تعداد 34 لاکھ سے تجاو ز، ماہرین

مثبت سوچ، تخلیقی صلاحیت کے نوجوان تیار کرناہے ، ڈاکٹر زبیر احمد شیخ

این بی پی نے 78واں یوم آزادی خصوصی بچوں کیساتھ منایا

پورٹ قاسم اتھارٹی نے یوم آزادی جوش وخروش سے منایا

چہلم امام حسینؓ:11479افسران و جوان ڈیوٹی انجام دینگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ