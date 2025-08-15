78واں یوم آزادی :شاہ پور کی فضا میں رنگ ونور کے نظارے
شاہ پور صدر (نامہ نگار )یومِ آزادی کے موقع پر وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبہ بھر میں تقاریب کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس نے 78ویں یومِ آزادی کو ایک یادگار دن بنا دیا۔
آتش بازی، لیزر لائٹ شوز، میوزک کنسرٹس، اور ڈرون شوز نے شہریوں، خصوصاً بچوں اور خواتین کو خوب محظوظ کیا۔رات 12 بجتے ہی سرگودھا اور شاہ پور کی فضاؤں میں رنگ و نور کے نظارے بکھر گئے ۔ شہریوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھرپور انداز میں جشن آزادی منایا۔ میونسپل کمیٹی شاہ پور صدر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین زکوٰۃ کونسل پنجاب و رکن صوبائی اسمبلی رانا منور غوث نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ سرکاری سطح پر اس قدر بڑی تعداد میں تقریبات منعقد کی گئیں، جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔اس موقع پر تحصیل صدر مسلم لیگ ن،ملک طاہر اعوان ، چیف آفیسر ایم سی،مبشر کلیم گل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ،چوہدری اجمل منیر، ایس ڈی او ،علی مہران نیازی،رانا کریم داد جھمٹ، مسعود خالد سیال، ملک آصف اعوان، راجہ فرخ، رانا تیمور، رانا مرتضیٰ مقبول و دیگر لیگی کارکن بھی موجود تھے ۔