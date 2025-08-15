صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

78واں یوم آزادی :شاہ پور کی فضا میں رنگ ونور کے نظارے

  • سرگودھا
78واں یوم آزادی :شاہ پور کی فضا میں رنگ ونور کے نظارے

شاہ پور صدر (نامہ نگار )یومِ آزادی کے موقع پر وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبہ بھر میں تقاریب کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس نے 78ویں یومِ آزادی کو ایک یادگار دن بنا دیا۔

 آتش بازی، لیزر لائٹ شوز، میوزک کنسرٹس، اور ڈرون شوز نے شہریوں، خصوصاً بچوں اور خواتین کو خوب محظوظ کیا۔رات 12 بجتے ہی سرگودھا اور شاہ پور کی فضاؤں میں رنگ و نور کے نظارے بکھر گئے ۔ شہریوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھرپور انداز میں جشن آزادی منایا۔ میونسپل کمیٹی شاہ پور صدر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین زکوٰۃ کونسل پنجاب و رکن صوبائی اسمبلی رانا منور غوث نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ سرکاری سطح پر اس قدر بڑی تعداد میں تقریبات منعقد کی گئیں، جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔اس موقع پر تحصیل صدر مسلم لیگ ن،ملک طاہر اعوان ، چیف آفیسر ایم سی،مبشر کلیم گل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ،چوہدری اجمل منیر، ایس ڈی او ،علی مہران نیازی،رانا کریم داد جھمٹ، مسعود خالد سیال، ملک آصف اعوان، راجہ فرخ، رانا تیمور، رانا مرتضیٰ مقبول و دیگر لیگی کارکن بھی موجود تھے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سویٹ ہوم کے طلبا کی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں تعاون کرینگے : چیئرمین سی ڈی اے

پاکستانی عوام ملکی خودمختاری پر سمجھو تا نہیں کر ینگے ، چو دھری سالک

عبدالعلیم خان کی شہید میجر زیاد سلیم کے گھر آمد، والدہ سے ملاقات

کشمیریوں کا واحد سہارا مضبوط و مستحکم پاکستان ، صدر آزاد کشمیر

شہدا ، بزرگوں اور ہیروز کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، وزیر صحت

پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ، شزا فاطمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ