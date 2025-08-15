صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر آفس تحصیل قائدآباد میں یومِ آزادی جوش وجذبے سے منایا گیا

  • سرگودھا
قائدآباد (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر آفس، تحصیل قائدآباد میں وطنِ عزیز کا 78 واں یومِ آزادی سابقہ روایات کے مطابق انتہائی جوش و جذبے سے منایا گیا۔

 تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر حسیب الرحمن، سرکل آفیسر سپیشل برانچ چوہدری عنصر علی، مرکزی صدر انجمن تاجران قائدآباد حاجی فاروق صادق، چوہدری محمد رمضان، تھانہ قائدآباد کے اہلکار، میونسپل کمیٹی کا عملہ، اے سی آفس کا سٹاف اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا، جس کے دوران تھانہ قائدآباد کے اہلکاروں نے سبز ہلالی پرچم کو سلامی پیش کی۔ یومِ آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ اختتام پر وطنِ عزیز پاکستان کی سلامتی، امن، استحکام اور بقاء کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

