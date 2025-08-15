سنٹرل جیل میانوالی میں جشنِ آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر) جشنِ آزادی اور معرکۂ حق کے حوالے سے سنٹرل جیل میانوالی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر کی آمد پر جیل پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی دی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر سلمان قیوم شیخ، سپرنٹنڈنٹ جیل فرخ رشید، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد ارشد سمیت دیگر افسران موجود تھے ۔قیدیوں نے خوبصورت ملی نغمے پیش کیے ، جنہیں حاضرین نے سراہا۔ ڈپٹی کمشنر نے قیدیوں سے خطاب میں کہا کہ 1947ء میں ہمارے آبا و اجداد کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں آزادی نصیب ہوئی، جو ایک عظیم نعمت ہے ۔