صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنٹرل جیل میانوالی میں جشنِ آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد

  • سرگودھا
سنٹرل جیل میانوالی میں جشنِ آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد

میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر) جشنِ آزادی اور معرکۂ حق کے حوالے سے سنٹرل جیل میانوالی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

 تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر کی آمد پر جیل پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی دی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر سلمان قیوم شیخ، سپرنٹنڈنٹ جیل فرخ رشید، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد ارشد سمیت دیگر افسران موجود تھے ۔قیدیوں نے خوبصورت ملی نغمے پیش کیے ، جنہیں حاضرین نے سراہا۔ ڈپٹی کمشنر نے قیدیوں سے خطاب میں کہا کہ 1947ء میں ہمارے آبا و اجداد کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں آزادی نصیب ہوئی، جو ایک عظیم نعمت ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سویٹ ہوم کے طلبا کی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں تعاون کرینگے : چیئرمین سی ڈی اے

پاکستانی عوام ملکی خودمختاری پر سمجھو تا نہیں کر ینگے ، چو دھری سالک

عبدالعلیم خان کی شہید میجر زیاد سلیم کے گھر آمد، والدہ سے ملاقات

کشمیریوں کا واحد سہارا مضبوط و مستحکم پاکستان ، صدر آزاد کشمیر

شہدا ، بزرگوں اور ہیروز کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں، وزیر صحت

پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ، شزا فاطمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ