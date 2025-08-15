جشنِ آزادی،معرکۂ حق جنرل بس سٹینڈ پر میوزیکل نائٹ، لیزر شو
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)میونسپل کمیٹی میانوالی کے زیرِ اہتمام جنرل بس اسٹینڈ میں جشنِ آزادی اور معرکۂ حق کی مناسبت سے رنگارنگ میوزیکل نائٹ، لیزر شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ اور ڈی پی او کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل تھے ۔اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی سلمان احمد لون، اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ، اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلام مرتضیٰ، اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال، سی او میونسپل کمیٹی ملک ساجد محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ شعیب رضا خان سمیت دیگر محکموں کے افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔میوزیکل نائٹ میں معروف فوک گلوکار ثقلین موسیٰ خیلوی اور گلوکارہ کومل ہیر نے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا، جسے شرکاء نے خوب سراہا۔ شہریوں نے \"پاکستان زندہ باد\" اور \"پاک فوج زندہ باد\" کے فلک شگاف نعرے لگائے ۔