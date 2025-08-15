تحصیل کمپلیکس بھیرہ اور تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں پرچم کشائی کی تقریبات
بھیرہ (نامہ نگار )یومِ آزادی کے موقع پر تحصیل کمپلیکس بھیرہ اور تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں پرچم کشائی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے قومی پرچم لہرایا، جبکہ پولیس اور ریسکیو 1122 کے دستوں نے سلامی پیش کی۔
بھیرہ پریس کلب (رجسٹرڈ) کی عمارت پر بھی قومی پرچم لہرایا گیا۔تقریبات میں چیف آفیسر بلدیہ مس عابدہ ایوب، ایس ڈی پی او محمد اویس گجر، سابق رکن ضلع کونسل راجہ مجاہد علی بکھر، صدر بھیرہ پریس کلب شاہین فاروقی، ایس ایچ او حافظ میثم رضا، ریسکیو آفیسر عاصم اصغر، ویسٹ مینجمنٹ کے میاں متین، ملک شیراز بلوچ، ملک نیاز احمد چھدرو خیل سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔اسسٹنٹ کمشنر نے ٹی ایچ کیوہسپتال میں آزادی کا کیک کاٹا، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے ہمراہ وارڈز اور ایمرجنسی کا دورہ کیا اور مریضوں کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔