کریانہ سٹور پر اے سی کا چھاپہ،285تھیلے چینی برآمد

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا نے بھاگٹانوالہ میں کریانہ سٹور پر چھاپہ مارا، جہاں پر چینی کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی۔ کارروائی کے دوران دکان اور اس سے ملحقہ گودام کو سیل کر دیا گیا۔

ذرائع کے مطابق اسٹور سے 285 تھیلے چینی کے برآمد کیے گئے ، جو کہ ناجائز طور پر ذخیرہ کیے گئے تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے دکان مالک پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا اور معاملے کی رپورٹ متعلقہ حکام کو ارسال کر دی گئی۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو بھی عوامی مفاد کے خلاف منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

