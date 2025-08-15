صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کلورکوٹ میں جشن آزادی دھوم دھام سے منایا گیا،پرچم کشائی ،سلامی پیش

کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )ملک بھر کی طرح کلورکوٹ میں بھی جشن ازادی دھوم دھام سے منایا گیا جشن ازادی کے سلسلہ میں پرچم کشائی کی بڑی تقریب ایم سی کلورکوٹ میں ہوئی۔۔۔

اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم اور ڈی ایس پی سرکل پولیس کلورکوٹ طفر اقبال کلیار نے شہریوں معززین علاقہ تاجروں میڈیا کے افراد کیساتھ مل کر قومی پرچم لہرایا پرچم کشائی کی تقریب میں کلورکوٹ پو لیس کے چاق وچوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی اور قومی ترانہ بجایا گیا۔ پر بچوں نے ملی نغموں سمیت دیگر ائٹمز پیش کیے ۔

 

 

