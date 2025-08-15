صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر قدیر ہال میں یومِ آزادی معرکہ حق کی مرکزی تقریب

  • سرگودھا
ڈاکٹر قدیر ہال میں یومِ آزادی معرکہ حق کی مرکزی تقریب

بھلوال (نمائندہ دنیا) تحصیل انتظامیہ کے زیرِ اہتمام ڈاکٹر قدیر ہال میں یومِ آزادی اور معرکہ حق کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔

 تقریب میں ایم پی اے چوہدری منصور احمد سندھو، اسسٹنٹ کمشنر مدثر ممتاز ہرل، چیف آفیسر وقاص ہرل، سابق وائس چیئرمین چوہدری محمد اکرم، پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز کے صدر ریاض احمد گوندل، بھلوال پریس کلب کے صدر مرزا محمد اسلم بیگ، سیلم خان، حافظ ضیاء الرحمن، افتخار مغل، ایس ایچ او محمد اقبال ہریہ سمیت انتظامی افسران، سول سوسائٹی، اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تعلیمی اداروں کے بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے ، جن کے ذریعے شہداء و غازیانِ تحریکِ آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملی نغموں اور تقاریر نے تقریب کو چار چاند لگا دیے ۔ 

 

