جشنِ آزادی آزاد فضا میں منانے کا سہرا افواجِ پاکستان کے سر ہے : محمد اسلم

  • سرگودھا
بھلوال (نمائندہ دنیا ) جشنِ آزادی کی تقریبات آج جس آزاد ماحول میں منائی جا رہی ہیں، اس کا سہرا افواجِ پاکستان کی قربانیوں کو جاتا ہے ۔

ان خیالات کا اظہار طیم مغلیہ کے صدر محمد اسلم مغل نے اپنے ایک بیان میں کیا۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرحدوں پر پاک فوج کے جوان جس جانفشانی سے پہرہ دے رہے ہیں، اسی کے باعث دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ بھارت کشمیری نہتے شہریوں کو نشانہ بنا کر بہادری کے جھوٹے دعوے کر رہا ہے ، لیکن وہ یہ مت بھولے کہ پاکستان کے شاہین منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ 

 

