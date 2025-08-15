صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرائم پر قابو پانا صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں، آرپی او

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا آصف شہزاد خان اور سابق آئی جی گلگت بلتستان کیپٹن (ر) ظفر اقبال ملک نے کہا ہے کہ جرائم پر قابو پانا صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں۔۔۔

بلکہ عوام پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے اردگرد نظر رکھیں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف پولیس سے مکمل تعاون کریں۔وہ پٹرولنگ چیک پوسٹ بیڑ باراں (کوٹھیاں امیر چند) کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ اس موقع پر ریجنل پٹرولنگ آفیسر جمیل احمد، سب ڈویژنل پولیس آفیسر محمد اویس گجر، ایس ایچ او حافظ میثم رضا، سی سی ڈی بھیرہ کے انچارج حاجی ملک فاروق حسنات، ضلع کونسل سرگودھا کے سابق رکن راجہ مجاہد علی خان بکھر، سابق سٹی ناظم حاجی شیخ شوکت علی صراف، سابق ناظم تصور حیات قریشی اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔آر پی او آصف شہزاد خان نے بتایا کہ یہ چیک پوسٹ سابق آئی جی کیپٹن (ر) ظفر اقبال ملک کی ذاتی کوششوں سے قائم کی گئی ہے ، جس سے علاقے میں جرائم کی شرح میں واضح کمی متوقع ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس چیک پوسٹ کے قیام سے عوام کو سرگودھا یا بھلوال جانے کی بجائے مقامی سطح پر ہی ضروری سہولیات میسر آ سکیں گی۔ریجنل پٹرولنگ آفیسر جمیل احمد کے مطابق اس وقت ضلع بھر میں 17 چیک پوسٹیں فعال ہیں، جہاں ای چالان سسٹم، ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔کیپٹن (ر) ظفر اقبال ملک نے آئی جی پنجاب اور دیگر متعلقہ حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے تحفظ کے لیے ان کی درخواست پر عمل درآمد کیا گیا، جو ایک خوش آئند قدم ہے ۔

 

 

