ڈی پی او خوشاب کی شہید کانسٹیبل کے گھر جا کر اہلخانہ سے ملاقات ،بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا

  • سرگودھا
ڈی پی او خوشاب کی شہید کانسٹیبل کے گھر جا کر اہلخانہ سے ملاقات ،بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا

جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے ڈی ایس پی نگہت فردوس کے ہمراہ شہید کانسٹیبل ضیاء اختر کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات کی۔

انہوں نے شہید کی بیوہ، بچوں سے ملاقات کر کے ان کی دل جوئی کی اور بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ڈی پی او نے کہا کہ پولیس کے شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔واضح رہے کہ کانسٹیبل ضیاء اختر نے 13 اگست 2024 کو منشیات فروشوں اور ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران جامِ شہادت نوش کیا تھا۔

 

