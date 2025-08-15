جشن آزادی پر ریلیاں ،تقریبات ، مٹھائی تقسیم،میچ کا انعقاد
سلانوالی(نمائندہ دنیا )سلانوالی میں پاکستان کا 78 واں یومِ جشنِ آزادی انتہائی عقیدت و احترام جوش جذبے سے منایا گیا یومِ آزادی کے موقع پر سرکاری و نیم سرکاری اداروں میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا سب سے بڑی تقریب میونسپل کمیٹی میں منعقد کی گئی۔۔۔
جسمیں خصوصی طور پر ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی، ایم پی اے رانا منور غوث خان اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی چوہدری محمد ا کمل کے علاوہ شہریوں اور سکولوں کے بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی گئی اس کے بعد پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی پیش کی بعد ازاں جناح ہال میں پروقار تقریب ہوئی ،شرکاء میں مٹھائی تقسیم کی گئی تقریب کے اختتام پر ریلی نکالی گئی اور بعد ازا موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا اور سپورٹس سٹیڈیم میں سلانوالی اور سرگودھا کی ٹیموں کے درمیان میچ کا انعقاد کیا گیا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں بھی یوم جشن ازادی کے حوالہ سے 78ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا ،جمعیت علماء اسلام ف سلانوالی کے زیر اہتمام بھی یوم آزادی کے حوالہ سے ایک ریلی نکالی گئی۔