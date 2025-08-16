ڈی سی آفس کی پرانی شکل میں بحالی کا متنازع منصوبہ ٹھپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع کچہری میں قائم برطانوی دور کے ڈی سی آفس کی پرانی شکل میں بحالی کا متنازع اور زیر التواء منصوبہ مسلسل تاخیر کے بعد بالآخر ٹھپ ہو گیا۔
ذرائع کے مطابق 1903میں قائم ہونیوالی اس تاریخی عمارت کی پرانی شکل بحال کرنے کیلئے حکومت پنجاب کی جانب سے 2020میں والڈ سٹی اتھارٹی سے خصوصی معاہدہ کے بعد تزئین و آرائش کا کام شروع ہوا،ابتدائی تخمینہ لگ بھگ 18کروڑ روپے تھا اور اسکی تکمیل کا وقت 18 ماہ طے ہوا ،تاہم ٹھیکیدار کی جانب سے کام کی انتہائی سست روی ،پرانے اور ناقص میٹریل کے مبینہ استعمال سمیت دیگر امور کئی ماہ سے متنازعہ چلے آ رہے ہیں، اس دوران انتظامیہ مختلف اوقات میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے والڈ سٹی اتھارٹی حکام کو آگاہ کر چکی ہے ، مگر نوٹس لئے جانے کی بجائے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے اور اس صورتحال نے منصوبہ کا تخمینہ بری طرح متاثر کیا ہے دوسری جانب بکھرے میٹریل اور کمروں میں ادھورے کاموں کے باعث ضلعی مشینری کے مختلف شعبہ جات جو کہ اب بھی اسی عمارت کے مختلف حصوں میں فعال ہیں کے افسران و ملازمین اور آنیوالے سائلین کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔اور اس کی تخمینہ لاگت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے جبکہ کام لگ بھگ ٹھپ پڑا ہے ۔