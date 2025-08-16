صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہانہ ریونیو کھلی کچہریا ں ختم،کرپشن کا بازار گرم ،عوام خوار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ماہانہ ریونیو کھلی کچہریوں کا سلسلہ ختم جبکہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ سرگودھا میں افسران و عملے کی مبینہ ملی بھگت سے نہ صرف کرپشن کا بازار گرم ہے۔

 بلکہ عوام کو خوار کرنے سے مسائل میں روز باروز اضافہ باعث تشویش بنتا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق ماہانہ ریونیو کچہریوں کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے ، قبل ازیں کمشنر یا ڈپٹی کمشنر مہینے کے پہلے دو روز میں کھلی کچہریاں لگا کر عوام کے مسائل سن کر فوری احکامات جاری کرتے تھے مگر یہ سلسلہ چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ ختم ہو کر رہ گیا ہے ، جبکہ مختلف فورمز پر رجوع کرنیوالوں کو متعلقہ افسروں کا ماتحت عملہ درخواستیں وصول کر کے نمبر الاٹ کر دیتا ہے ،جبکہ ریونیو کے لگ بھگ تمام شعبہ جات میں لوگوں کو قانونی پیچیدگیوں میں ڈال کر صرف رشوت کیلئے سائلین کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے بالخصوص رجسٹریشن برانچ جس کے اندرونی معاملات انتہائی دگرگوں ہیں کوایک مخصوص مافیا نے ہائی جیک کر رکھا ہے ،جس کی وجہ سے نہ صرف محکمہ کی کارکردگی داؤ پر لگی ہوئی ہے بلکہ لو گ دفاتر میں شٹل کاک بن کر رہ گئے ہیں ۔

 

