تمام سیاسی جماعتوں کو ملکی استحکام کیلئے ملکر کام کرنا ہوگا،متین احمد قریشی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تمام سیاسی جماعتوں کو ملکی استحکام کیلئے ملکر کام کرنا ہوگا سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائیاں ان کی سیاسی تباہی کا موجب بنتی ہیں جس سے دوسروں کو مداخلت کا موقع ملتا ہے۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار راہنما پاکستان پیپلز پارٹی متین احمد قریشی نے کیا انہوں کہا کہ شروع دن سے کہتے آرہے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو ایک مسلمہ حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ آج ذوالفقار بھٹو کو ایوارڈ حکومتی سطح پر دینے کا اعلان ان کی ملکی خدمات کا اعتراف ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت اور فتنہ قادیانیت کے خاتمہ کیلئے اپنی جان قربان کردی مگر اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا ۔ 

 

