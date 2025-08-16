نامعلوم افراد نے 26سالہ نوجوان کو موت کے گھاٹ اتاردیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو موت کی نیند سلا دیا بتایا جاتا ہے کہ سالم میں مانگٹانوالہ قبرستان کے قریب چار نامعلوم افراد نے محمد بلال جس کی۔۔۔
عمر لگ بھگ 26سال بتائی جاتی ہے کو روک کر اندھا دھند فائرنگ کر کے موقع پر ڈھیر کر دیا اور فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر میت تحویل میں لے کر پوسٹمارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقتول کے ورثاء کا کہنا ہے کہ اس کا قتل مانگٹ برادری کے افراد کے قتل کے شبہ میں ہوا ہے جس پر پولیس مصروف عمل ہے ۔