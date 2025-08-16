چہلم امام حسین ؓکے موقع پر ضلع بھر میں 13 جلوس برآمد ،سخت سکیورٹی انتظامات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چہلم امام حسین ؓکے موقع پر ضلع بھر میں 13 جلوس برآمد ہوئے ، اے کیٹیگری کے 2،بی کیٹگری کے 2 جبکہ سی کیٹیگری کے 9 جلوس شامل تھے۔۔۔
مرکزی جلوس بلاک نمبر 14 سے بعد ا ز نماز جمعہ برآمد ہو ا،جلوس مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ دارالعلوم محمدیہ 19 بلاک میں اختتام پذیر ہوا،اس حوالے سے پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات عمل میں لائے گئے ،ضلع بھر میں 1 ہزار سے زائد پولیس افسران اور جوانوں نے سیکورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیئے ،تمام جلوس و مجالس کے پروگرامز کو تھری لئیر سکیورٹی فراہم کی گئی۔