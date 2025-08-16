صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم امام حسین ؓکے موقع پر ضلع بھر میں 13 جلوس برآمد ،سخت سکیورٹی انتظامات

  • سرگودھا
چہلم امام حسین ؓکے موقع پر ضلع بھر میں 13 جلوس برآمد ،سخت سکیورٹی انتظامات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چہلم امام حسین ؓکے موقع پر ضلع بھر میں 13 جلوس برآمد ہوئے ، اے کیٹیگری کے 2،بی کیٹگری کے 2 جبکہ سی کیٹیگری کے 9 جلوس شامل تھے۔۔۔

 مرکزی جلوس بلاک نمبر 14 سے بعد ا ز نماز جمعہ برآمد ہو ا،جلوس مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ دارالعلوم محمدیہ 19 بلاک میں اختتام پذیر ہوا،اس حوالے سے پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت انتظامات عمل میں لائے گئے ،ضلع بھر میں 1 ہزار سے زائد پولیس افسران اور جوانوں نے سیکورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیئے ،تمام جلوس و مجالس کے پروگرامز کو تھری لئیر سکیورٹی فراہم کی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکول فنڈز میں گھپلوں،جعلی داخلوں کا انکشاف

فوڈا تھارٹی کا ایکشن،ناقص انڈوں کی گاڑی،سینکڑوں کلو مضر صحت گوشت برآمد

زرعی پیداوار بڑھانے کیلئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

جاری اور زیر التواترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنیکی ہدایات

چہلم امام حسینؓ پرمیلسی میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات

جشن آزادی میں پی اے ایف ریٹائرڈ کمیونٹی کی بھرپور شمولیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن