واسا ملازمین کا سروس سٹرکچر فائنل نہ ہی بورڈ آف گورنر تشکیل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی ناقص حکمت عملی 14 اگست سے فعال ہونے والے واسا سرگودھا کے ملازمین کے سروس سٹرکچر اور بورڈ اف گورنر کی تشکیل نہ ہو سکی۔۔۔

 جس سے سرکاری امور نمٹانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایم ڈی واسا عزیز اﷲ خان نے بتایا کہ ملازمین کے سروس سٹرکچر بنایا جا رہا ہے بورڈ آف گورنر بنتے ہی اجلاس میں اس کی منظوری لے لی جائے گی انہوں نے بتایا شہر کے سیوریج اور پانی کے مسائل کے حل کے لیے چار مختلف مقامات پر پوائنٹس بنا دیئے گئے ہیں جہاں پر عملہ تعینات کر دیا گیا ہے شہری اپنی شکایات وہاں پر اندراج کرائیں ان کی شکایات کا بروقت ازالہ ہوگا۔جبکہ 1334 ہیلپ لائن بھی میں بھی شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔

 

