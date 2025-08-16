پوری قوم اسلام اور ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہو جائے ،علما ء کرام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جمعتہ المبارک کے خطبات کے موقع پر شرکاء سے خطاب کے دوران علامہ محمد عطاء اﷲ بندیالوی، علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی، قاری احمد علی ندیم،مفتی شاہد مسعود۔۔۔
وقاص قاسمی، مولانا ملک ضیاء الحق، شیخ نعیم طاہر،قاری عبدالوحید، قاری وقار احمد عثمانی ، امیر افضل اعوان، پروفیسر مولانا فضل الحق بندیالوی،مولانا احمد حسن چشتی، مولانا انعام اﷲ جلالی اوردیگر علماء و مشائخ نے آزادی کو نعمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو اسلام اور ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر دفاع وطن کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا۔