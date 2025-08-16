مرکز جماعت اسلامی ضلع سرگودھا میں خصوصی تقریب کا اہتمام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکز جماعت اسلامی ضلع سرگودھا میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں رہنما جماعت اسلامی۔۔۔
میاں عامر محمود چیمہ،قائمقام صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع سرگودھا ڈاکٹر محمد فاروق، نائب امیرجماعت اسلامی ضلع سرگودھا میاں انعام الحق قیصر، جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ضلع سرگودھا میاں محمد سلیم سمیت ضلعی ذمہ داران اور با ہمت بچوں کی بڑی تعداد شریک تھی اس موقع پربا ہمت بچوں نے ملی نغموں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔جبکہ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک عظیم نعت اور اﷲ تعاکی کا خصوصی انعام ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان کی بقاء کے لیے ہم سب کو ملکر اپنا کردار ادا کرنا ہو گا ۔