بلدیاتی الیکشن :سیاستدان عوام سے دوری اختیار کرنے پر مجبور

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بلدیاتی اداروں کی کارکردگی محدود ہونے کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے مقامی سیاست دانوں نے اپنے عوام سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔۔۔

 میونسپل کارپوریشن سرگودھا سے شعبہ ہیلتھ اور واٹر سپلائی واسا اور سالڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے پاس چلے جانے کے بعد اب بلدیہ کے ذمے سٹریٹ لائٹ اور گلی محلوں کی تعمیر و مرمت کا کام رہ گیا ہے ،موقع امیدوار جو کہ اپنے ووٹ کی خاطر اپنے حلقوں میں سیوریج اور صفائی کے نظام کی طرف بھرپور توجہ دیتے اورحلقے میں ہونے والی خوشی غمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے نے اب شرکت کرنا کم کر دی ہے ان نمائندوں کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنے ووٹرز کے چھوٹے مسائل پانی صفائی وغیرہ حل نہیں کرسکیں گے تو الیکشن لڑنے کا کیا فائدہ؟ 

 

