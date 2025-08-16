35کروڑ سے زائد کے لیپس ترقیاتی فنڈزبحال نہ ہوسکے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ لوکل گورنمنٹ سرگودھا کے 35کروڑ سے زائد کے ترقیاتی فنڈز لیپس ہونے تقریبا دو ماہ کا عرصہ گزر جانے کے با وجود بحال نہ ہو سکے۔۔۔
جس وجہ سے ٹھیکیدار ایکسیئن لوکل گورنمنٹ کے رویہ کے خلاف سراپا احتجاج بن کر رہ گئے ہیں ذرائع کے مطابق حکومت نے سرگودہا سے منتخب ہونے والے سات صوبائی اور تین قومی اسمبلی کے حکومتی ممبران اسمبلی کے لیے 30 30, کروڑ کے ترقیاتی فنڈ جاری کیے تھے جس پر محکمہ نے 239سکیموں کے لئے ٹھیکیداروں سے ٹینڈر طلب کئے تھے ٹھیکیداروں کے مقابلہ بازی کی وجہ سے ترقیاتی فنڈ کی ایک ارب کے قریب بچت ہوئی ہے ماہ جون سے قبل متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے کے باوجود ایکسیئن لوکل گورنمنٹ کی نا اہلی اور عدم دلچسپی کہ باعث ٹھیکیداروں کوادائیگی نہ ہو سکی جس سے فنڈز لیپس ہوگئے ہیں۔ٹھیکے داروں کا کہنا ہے کہ اب فنڈ بحالی میں کافی وقت لگ جائے گا جب کہ کام مکمل ہونے کے باوجود ہماری سپکورٹی کی بھی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے ،ایکسیئن موصوف نے مبینہ طور پر کمیشن کے چکر میں دانستہ طور پر ذلیل وخوار کرنے کیلئے بروقت اپنا کام نہیں کیا،اور جسکی وجہ سے ہمیں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ،انہوں نے سیکرٹر ی لوکل گورنمنٹ سے نوٹس لے کر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔