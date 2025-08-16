صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو حکام کی غفلت ، جوہرآباد اور گردونواح میں میں بجلی کے لٹکتے تار انسانی جانوں کیلئے خطرہ

  • سرگودھا
جوہرآباد (نمائندہ دنیا) فیسکو حکام کی غفلت کے باعث جوہرآباد اور گردونواح میں بجلی کی تاریں کھمبوں اور دیواروں سے لٹک رہی ہیں، جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔

 عوامی حلقوں کے مطابق فیسکو ڈویژن کی جانب سے ہر ماہ برقی رو معطل کرنے کا شیڈول جاری کیا جاتا ہے لیکن عملی مرمت کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہوا چلتے ہی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں اور شکایت کرنے والوں کو کنکشن کاٹنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ لٹکتی ہوئی تاروں کو فوری درست کیا جائے ۔

 

