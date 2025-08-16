بے قابو کار کی ٹکر ،موٹر سائیکل سوار جاں بحق ،2ساتھی زخمی
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)یومِ آزادی کے موقع پر پکنک منانے کے لیے جوہرآباد سے کلر کہار جانے وا لا ایک نوجوان حادثے میں جاں بحق ،2ساتھی زخمی ہو گئے ۔
رحمٰن کالونی، جوہرآباد میں مقیم موضع بولا کا رہائشی محمد سلیمان اپنے دو ساتھیوں، محمد مصطفیٰ اور شہریار کے ہمراہ موٹر سائیکل پر کلر کہار جا ر ہاتھا کہ سامنے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی۔حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل پھسل کر دور جا گرا، جس کے باعث محمد سلیمان موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ اس کے دونوں ساتھی شدید زخمی ہو گئے ۔حادثے کے بعد نامعلوم گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔زخمیوں، شہریار اور مصطفیٰ کو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ۔