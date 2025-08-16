سرکاری اشتہارات سے قائداعظم اور علامہ اقبال کی تصاویر غائب کرناقابل افسوس:راؤ اسلم فراز
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)معروف سوشل میڈیا ورکر راؤ اسلم فراز نے سرکاری اشتہارات میں قائداعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تصاویر کو غائب کرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
جس ملک میں اس کے بانی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہو، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان اور مفکر پاکستان کی تصاویر شائع نہ کر کے حکمرانوں نے قومی جرم کا ارتکاب کیا ہے ، جسے پاکستانی قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آج یہ حکمران جان بوجھ کر بانی پاکستان اور علامہ اقبال کی تصاویر غائب کر رہے ہیں، ان کی سوچ پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ۔