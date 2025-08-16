صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امام بارگاہ قصرِ ابوطالب جھگیاں سیداں، شاہ پور سٹی سے ماتمی جلوس برآمد ،سخت سکیورٹی

  • سرگودھا
امام بارگاہ قصرِ ابوطالب جھگیاں سیداں، شاہ پور سٹی سے ماتمی جلوس برآمد ،سخت سکیورٹی

شاہ پور صدر (نامہ نگار )ملک بھر کی طرح ضلع سرگودھا کا دوسرا بڑا مرکزی و قدیمی جلوس امام بارگاہ قصرِ ابوطالب جھگیاں سیداں، شاہ پور سٹی سے برآمد ہوا۔

جلوس مین سرگودھا-خوشاب روڈ سے گزرتا ہوا مسجد ولی العصر پہنچا، جہاں شاہ پور شہر کا دوسرا جلوس اس میں شامل ہوا۔ یہ جلوس دربار حضرت شاہ محمد شیرازی پر پہنچا جہاں زنجیر زنی اور سینہ کوبی کی گئی۔جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور عابد ممتاز خان، ڈی ایس پی چوہدری ارشد گوندل، ایس ایچ او تھانہ سٹی وقار احمد، ریسکیو 1122 شاہ پور صدر برانچ اور رینجرز جلوس کے ہمراہ موجود رہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوائی فائرنگ سے بچی کے قتل کے 3 ملزمان گرفتار، پستول برآمد

گورنر کی چہلم امام حسینؓ کے جلوس میں شرکت

چہلم امام حسین ؓ کے موقع پر سخت سکیورٹی انتظامات

نیپئر روڈ پر دکانیں ڈی سیل کرنے کا حکم

داتا گنج بخشؒ کی شخصیت روحانیت کا عملی نمونہ ،شاہ عبد الحق

کیمیکل سے دودھ بنانے والے 3ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن