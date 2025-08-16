امام بارگاہ قصرِ ابوطالب جھگیاں سیداں، شاہ پور سٹی سے ماتمی جلوس برآمد ،سخت سکیورٹی
شاہ پور صدر (نامہ نگار )ملک بھر کی طرح ضلع سرگودھا کا دوسرا بڑا مرکزی و قدیمی جلوس امام بارگاہ قصرِ ابوطالب جھگیاں سیداں، شاہ پور سٹی سے برآمد ہوا۔
جلوس مین سرگودھا-خوشاب روڈ سے گزرتا ہوا مسجد ولی العصر پہنچا، جہاں شاہ پور شہر کا دوسرا جلوس اس میں شامل ہوا۔ یہ جلوس دربار حضرت شاہ محمد شیرازی پر پہنچا جہاں زنجیر زنی اور سینہ کوبی کی گئی۔جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر شاہ پور عابد ممتاز خان، ڈی ایس پی چوہدری ارشد گوندل، ایس ایچ او تھانہ سٹی وقار احمد، ریسکیو 1122 شاہ پور صدر برانچ اور رینجرز جلوس کے ہمراہ موجود رہے ۔