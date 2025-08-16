ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مریض باہر سے ادویات خریدنے پر مجبور
جوہرآباد (نمائندہ دنیا)ضلع خوشاب میں محکمہ صحت کے زیرانتظام چلنے والے سب سے بڑے ادارے ، ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہرآباد میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو سرکاری ادویات فراہم کرنے کے بجائے۔۔۔
مخصوص نجی میڈیکل اسٹورز سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ، یہ انکشاف ایک مریض کی تحریری شکایت پر ہوا۔ ہسپتال انتظامیہ نے شکایت کی روشنی میں آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر سلیم اللہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے ۔ سماجی و عوامی حلقوں نے اس اقدام کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں بے ضابطگیاں عروج پر ہیں۔ یہاں تک کہ ادویات کی خریداری میں 35 لاکھ روپے کی کرپشن بے نقاب ہونے کے باوجود انکوائری رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ صحت اور صوبائی حکومت اس صورتحال کا فوری نوٹس لے ۔