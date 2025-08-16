مقامی \"سرسبز ٹیم\" کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریب
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) مقامی \"سرسبز ٹیم\" کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریب گزشتہ شب منعقد کی گئی۔
تقریب کے مہمان خصوصی انجمن تاجران کے صدر ملک عطا اللہ جبکہ صدارت حافظ عمر فاروق نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا بلکہ اس کے حصول کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینا پڑیں۔ قوم اپنے شہدا کی قربانیوں کو ہمیشہ خراجِ تحسین پیش کرتی رہے گی ۔ تقریب سے حافظ عمر فاروق، ملک محمد اشرف نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔