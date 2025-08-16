صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقامی \"سرسبز ٹیم\" کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریب

  • سرگودھا
مقامی \

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) مقامی \"سرسبز ٹیم\" کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریب گزشتہ شب منعقد کی گئی۔

 تقریب کے مہمان خصوصی انجمن تاجران کے صدر ملک عطا اللہ جبکہ صدارت حافظ عمر فاروق نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا بلکہ اس کے حصول کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینا پڑیں۔ قوم اپنے شہدا کی قربانیوں کو ہمیشہ خراجِ تحسین پیش کرتی رہے گی ۔ تقریب سے حافظ عمر فاروق، ملک محمد اشرف نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اپ گریڈیشن پراربوں روپے خرچ کے باوجود سیوریج سسٹم ناکارہ

ترقی کے سفر میں خواتین کا کردار اہم :ڈی سی سیالکوٹ

پاکستان ویلفیئر یونین ناروے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی پروقار تقریب

متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کا نفرنس

قلعہ دیدار سنگھ میں کلاک ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

تجاوزات کے خاتمہ میں رکاوٹ برداشت نہیں ہو گی :کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن