جماعت اسلامی پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہے ،ملک وارث جسرہ

  • سرگودھا
جماعت اسلامی پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہے ،ملک وارث جسرہ

جوہرآباد (نمائندہ دنیا) جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے سابق امیر، ممتاز قانون دان ملک وارث جسرہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں کسی بھی حکومت نے قیام پاکستان کے مقاصد کو حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کی۔

 انہوں نے کہا کہ ہمارے آباو اجداد نے انگریز اور ہندو کے تسلط سے آزادی حاصل کی، مگر آج عوام آئی ایم ایف کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو ملک کو بانی پاکستان کے افکار کی روشنی میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہے ۔

 

