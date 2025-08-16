شہریوں کا سون ویلی ٹورازم پراجیکٹ مکمل ،عجائب گھر قائم کرنے کا مطالبہ
جوہرآباد (نمائندہ دنیا)ضلع خوشاب کے جنت نظیر علاقے ، وادی سون کو غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے قدرتی حسن، آثار قدیمہ اور جنگلات کا تحفظ کیا جائے ۔
مکینوں کے مطابق ٹمبر مافیا کی بے رحم درختوں کی کٹائی اور آئے روز آتشزدگی کے واقعات سے وادی کا حسن تباہ ہو رہا ہے ۔ آثار قدیمہ بھی اربابِ اختیار کی عدم توجہ کا شکار ہو کر ضائع ہو رہے ہیں۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ سون ویلی ٹورازم پراجیکٹ کو مکمل کیا جائے۔ اور ایک عجائب گھر بھی قائم کیا جائے ۔