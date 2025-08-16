صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹو اور بینظیر کے نظریات آج بھی زندہ ہیں ،محمد علی ساول

  • سرگودھا
بھٹو اور بینظیر کے نظریات آج بھی زندہ ہیں ،محمد علی ساول

جوہرآباد (نمائندہ دنیا)پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے صدر ملک محمد علی ساول اعوان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ایٹمی پروگرام شروع کر کے مملکت خداداد کو ناقابل تسخیر بنایا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹمی پروگرام کی پاداش میں راستے سے ہٹایا گیا جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جرات مندانہ قیادت کی سزا میں شہید کیا گیا۔ پاکستان دشمن قوتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان عظیم قائدین کے نظریات آج بھی زندہ ہیں اور پیپلز پارٹی کا ہر کارکن ان نظریات کا امین ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اپ گریڈیشن پراربوں روپے خرچ کے باوجود سیوریج سسٹم ناکارہ

ترقی کے سفر میں خواتین کا کردار اہم :ڈی سی سیالکوٹ

پاکستان ویلفیئر یونین ناروے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی پروقار تقریب

متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کا نفرنس

قلعہ دیدار سنگھ میں کلاک ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

تجاوزات کے خاتمہ میں رکاوٹ برداشت نہیں ہو گی :کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن