بھٹو اور بینظیر کے نظریات آج بھی زندہ ہیں ،محمد علی ساول
جوہرآباد (نمائندہ دنیا)پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے صدر ملک محمد علی ساول اعوان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ایٹمی پروگرام شروع کر کے مملکت خداداد کو ناقابل تسخیر بنایا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹمی پروگرام کی پاداش میں راستے سے ہٹایا گیا جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جرات مندانہ قیادت کی سزا میں شہید کیا گیا۔ پاکستان دشمن قوتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان عظیم قائدین کے نظریات آج بھی زندہ ہیں اور پیپلز پارٹی کا ہر کارکن ان نظریات کا امین ہے ۔