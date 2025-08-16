ہائی اسکول گراؤنڈ میں دو نجی کالجز کی ٹیموں کے مابین دوستانہ فٹبال میچ
شاہ پور صدر (نامہ نگار )یومِ آزادی کے سلسلے میں ہائی اسکول گراؤنڈ میں دو نجی کالجز کی ٹیموں کے مابین دوستانہ فٹبال میچ منعقد ہوا۔
مہمانِ خصوصی تحصیل صدر ن لیگ، ملک طاہر اعوان تھے ۔ اس موقع پر رانا مرتضیٰ، سٹی صدر راجہ فرخ قیوم، ایس ڈی او علی مہران نیازی، اور ملک تنویر اعوان ایڈووکیٹ بھی موجود تھے ۔عوام کی بڑی تعداد نے میچ دیکھا، اور نوجوانوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اختتام پر ملک طاہر اعوان نے فاتح ٹیم میں انعامات تقسیم کیے ۔اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کھیل کے میدان آباد کرنے سے نوجوان صحت مند، چست بنتے ہیں اور معاشرے میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ ملتا ہے ۔