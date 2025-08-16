صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات سے عوام کو مزید بہتر سہولتیں فراہم کرنے میں مدد ملے گی، ملک اشرف برہان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انتہاء پسند نظریہ عالمی خطرہ ہے پاکستان کو ہر نسل اور مذہب کیلئے محفوظ بنانے کی حکومتی کوششیں قابل تعریف ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ۔۔۔

 تمام سیاسی و مذہبی قوتوں کیساتھ ساتھ مقامی فلاحی تنظیمیں بھی اس کام میں حکومت کا ساتھ دیں ،سابق امیدوار حلقہ پی پی پی 76ملک اشر ف برہان نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں مسائل بہت زیادہ ہیں جن کیلئے حکومت ہر سطح پر اقدامات اٹھا رہی ہے جبکہ بلدیاتی اداروں کے انتخابات مکمل ہونے سے عوام کو مزید بہتر سہولتیں فراہم کرنے میں مدد ملے گی ہم ایکدوسرے کو پیچھے کرنے میں لگے ہیں جبکہ ہمارا ازلی دشمن ہمیں نیست و نابود کرنے کیلئے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے یہ وقت آپس میں جھگڑے کا نہیں بلکہ ملک کیلئے ایک ہونے کا ہے ۔ 

 

