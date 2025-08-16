صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل پپلاں کے مختلف موضع جات میں دریا ئی کٹاو میں شدت

  • سرگودھا
کندیاں(نمائندہ دنیا )دریائے سندھ میں پانی کے تیز بہاو کے باعث ایک مرتبہ پھر تحصیل پپلاں کے مختلف موضع جات میں دریا ئی کٹاو شدت اختیار کرچکا ہے ۔۔۔

جہاںموضع ڈھینگانہ کے مکینوں کو دریائے سندھ کے زمینی کٹاؤ کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تحصیل پپلاں کی یونین کونسل علو والی کا موضع ڈھینگانہ چشمہ بیراج کے جنوب مشرقی کنارے پر واقع ہے اور اس کو دریائی کٹاؤ کا سامنا ہے زرخیز زمین کے ہزاروں ایکڑ اس کٹاؤ کا شکار ہو چکے ہیں تاریخی شیر شاہ سوری روڈ بھی چند فٹ کے فاصلے پر رہ گیا ہے جو اپنے ماضی کی وسعت کو سنبھالے ہوئے ہے ساحلی علاقے کے مکانات بھی گر چکے ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن (چشمہ) کی گیارہ ہزار وولٹیج ٹرانسمشن لائنز کے لیے کھمبے بھی روڈ کے ساتھ موجود ہیں اور خطرے کی زد میں ہیں اہل علاقہ نے چیف منسٹر کمپلینٹ مینجمنٹ سیل پر بھی اپنی شکایت درج کروائی ہیں لیکن اس ضمن میں کوئی اقدامات نہیں لیے گئے ۔

 

