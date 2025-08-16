صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی سی ڈی سے مقابلے میں ڈاکو ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک

  • سرگودھا
سی سی ڈی سے مقابلے میں ڈاکو ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک

سلانوالی (نمائندہ دُنیا)سلانوالی میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے کے دوران کراس فائرنگ میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔

جبکہ باقی ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والا ڈاکو شاہد عمران عرف گوگی، جلال پور بھٹیاں کا رہائشی تھا اور پنجاب پولیس کو کئی تھانوں میں درج سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بڑی واردات کی غرض سے سلانوالی کی حدود میں موجود تھا۔گزشتہ شب سی سی ڈی سرکل سلانوالی کے انچارج ملک محمد نواز اعوان نفری کے ہمراہ گشت پر تھے کہ چک نمبر 129 شمالی ریلوے پھاٹک کے قریب ڈاکوؤں نے سی سی ڈی فورس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔جوابی فائرنگ میں بدنام زمانہ ڈاکو شاہد عمران عرف گوگی اپنے ہی ساتھیوں کی گولی سے مارا گیا، جبکہ اس کے دیگر چار ساتھی موقع سے فرار ہو گئے ۔پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد شاہد عمران کی لاش ورثا کے حوالے کر دی۔

 

