دارالعلوم عزیزیہ جامعہ بگویہ بھیرہ میں تحریکِ آزادی کے شہداکیلئے دعائیہ تقریب

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)دارالعلوم عزیزیہ جامعہ بگویہ بھیرہ میں تحریکِ آزادی کے شہداء کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

 تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مجلسِ حزب الانصار کے نائب امیر اور ولی عہد، صاحبزادہ آصف ابرار بگوی نے طلبہ کو تحریکِ آزادی کے دوران پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر شہداء تحریکِ آزادی کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے مفتیٔ شہر، صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے خصوصی دعا کرائی۔ 

 

