مہنگائی میں والدین اپنی بساط سے بڑھ کر تعلیمی اخراجات برداشت کر رہے ، محمد اقبال اعوان
کندیاں (نمائندہ دنیا ) مہنگائی کی وجہ سے والدین اپنی بساط سے بڑھ کر اپنے کے تعلیمی اخراجات برداشت کر رہے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو دور جدید کی اعلی تعلیم دلوا سکیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔۔۔
سماجی رہنما ملک محمد اقبال اعوان نے مذید کہا کہ کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اکثر والدین تعلیم کے ایسے اخراجات بھی برداشت کرنے پر مجبور ہیں جن کی بالکل ضرورت نہ ہے ضلع میانوالی میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے اپنے سکول کے بچوں کو شام کے وقت اپنے ہی سکول (اکیڈمی) میں دوبارہ درس و تدریس کے لیے بلا کر من مرضی کی فیس وصول کر رہے ہیں ۔