  • سرگودھا
عظیم جد و جہد اور قر با نی کا ثمرہے کہ ہم آزا د ی ملک میں رہ ر ہے ہیں ،چودھری علیم گجر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء مسلم لیگ ن چودھری علیم گجر نے کہا ہے کہ قیا م پاکستا ن کی جد و جہد آسا ن نہیں تھی۔۔۔

 ا س کیلئے ہما ر ے اسلا ف کو لا کھوں قر با نیان د ینی پڑ ی یہ ا ن کی عظیم جد و جہد اور قر با نی کا ثمرہے کہ آ ج ہم آزا د ی ملک میں آ زادی کا سانس لے ر ہے ہیں یو م آ زا د ی کے مو قع پر ہمیں یہ عہد کر نا ہو گا کہ ہم وطن عز یز کی بقا و سلامتی اور ترقی وخوشحا لی کیلئے اپنی بھرپور صلا حیتوں کو بر و ے کا ر لا ئیں گے پاکستا ن سے ہی ہما ر ی آ ن با ن اور شا ن ہے ۔ 

 

